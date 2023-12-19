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Над Брянской областью сбит еще один украинский БПЛА

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении еще одного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области за утро вторника, 19 декабря. Там отметили, что он был сбит около 10:00.

«Около 10 часов над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Предыдущий беспилотник над регионом был сбит в 9:20.

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Ранее, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении и перехвате российскими средствами ПВО 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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