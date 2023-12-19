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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 19 декабря сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня около 09:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Накануне вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка. О пострадавших не сообщалось.

До этого, 17 декабря, МО РФ сообщало об уничтожении и перехвате российскими средствами ПВО 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Позже в этот же день еще два беспилотника были сбиты над Волгоградской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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