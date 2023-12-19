The Hill назвала Меркель возможным кандидатом на роль посредника по Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать кандидатом на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал 18 декабря профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в интервью газете The Hill.

Он отметил, что Западу рано или поздно придется договариваться с Россией, и экс-канцлер ФРГ как никто подходит на роль переговорщика.

«Есть естественные кандидаты на такую ​​роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером Путина по переговорам. У нее есть опыт общения с ним и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», — сказал Дэйтон.

По его словам, западным странам необходимо прилагать больше усилий, чтобы организовать неформальные переговоры с Москвой, поскольку таким образом «можно найти общие точки соприкосновения, чтобы начать официальные переговоры».

Ранее, 16 декабря, к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой, и больше так не может продолжаться.

По его мнению, переговоры должны привести к территориальным уступкам от украинской стороны. Так, Киев должен объяснить гражданам важность заключения договоренностей, которые принесут безопасность и процветание стране в пределах границ, к которым она вынуждена была приспособиться, отметил обозреватель.

Путин в конце ноября напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.