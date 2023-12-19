Автомобиль сбил двух перебегавших дорогу пешеходов в Москве

Два пешехода пострадали на востоке Москвы, где водитель автомобиля совершил наезд на них. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На 13-й Парковой улице (в районе дома 25) произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел примерно в 21:15, пострадавшими оказались мужчина и женщина. Они были направлены в одно из медучреждений города.

Также отмечалось, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Движение транспорта в районе ДТП не затруднено. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 декабря, «Известия» сообщали, что автобус попал в ДТП на Веерной улице на западе Москвы. В столичном управлении Госавтоинспекции позднее рассказали о пяти пострадавших. В ведомстве также уточнили, что водитель рейсового автобуса НефАЗ не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Все пострадавшие были доставлены в больницу.