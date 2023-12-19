Ученые рассчитали влияние фактора мегаполиса на природные аномалии

Исследователи НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова и Московского физико-технического института научили искусственный интеллект предсказывать эффект «острова тепла».

Этот фактор влияет на разность температур в городе и его пригороде и способствует возникновению природных аномалий. Например, благодаря этому явлению в мегаполисе может пройти больше осадков, чем в окрестностях. Или может увеличиться содержание вредных веществ в воздухе.

Для достижения своих целей ученые применили технологию машинного обучения на основе данных о температуре в центре Москвы (метеостанция Балчуг) и в Подмосковье за последние 50 лет. В результате искусственный интеллект помог спрогнозировать тепловые аномалии в городе с точностью до 85–90%.

«На исторических сведениях о погоде было сделано несколько моделей машинного обучения. Сравнив их результаты с реальностью, мы определили модели, которые дают меньшую ошибку, и применили ее для дальнейшего изучения фактора «острова тепла», — пояснил «Известиям» суть исследования один из авторов, старший научный сотрудник Института океанологии Михаил Криницкий.

По словам ученых, полученные модели могут применяться и для других мегаполисов. При этом для перестройки программе потребуется около двух часов без учета подготовки информации в нужном формате.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве