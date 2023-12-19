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Российский суд национализировал восемь предприятий украинского экс-министра Ефименко

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Владельцы Уральского завода авто-текстильных изделий в течение почти 10 лет вели антироссийскую деятельность, а в последние два года через подконтрольный благотворительный фонд финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), выяснили «Известия».

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Подрывную работу против Российской Федерации владельцы холдинга активизировали сразу после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году, заявил «Известиям» заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

По его словам, «в основе этого преступного объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер».

Источник «Известий» в правоохранительных органах уточнил, что в преступную группу входил экс-министр транспорта и связи Украины, бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Она была номинальным собственником активов своего брата и благодаря этому помогала ему скрывать фактическое участие во владении зарегистрированными в России компаниями.

Для того чтобы иметь возможность владеть этими компаниями, Андреева в 2022 году получила российское гражданство. А чтобы скрыть свою родственную связь с братом, сменила имя и фамилию — вместо Ефименко стала Андреевой.

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал иск об изъятии имущества членов преступного объединения и запрещении его деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. На прошлой неделе Волжский городской суд Волгоградской области этот иск полностью удовлетворил.

Суд признал бенефициаров холдинга экстремистами. Суд также постановил изъять в пользу Росимущества и акции нескольких «дочек» уральского завода, которые расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане. Это предприятия «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), «Вати-Авто», «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», «Колодка-Композит», «Темак-Инжиниринг» и Волжский завод текстильных материалов.

Все они входят в единый промышленный холдинг, основные заказчики которого — государственные оборонные заводы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ

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