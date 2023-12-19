В столице подвели итоги первой Московской недели красоты
Более 170 тыс. человек посетили первую Московскую неделю красоты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, почти 360 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний презентовали в Центральном выставочном зале «Манеж» косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания.
«Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта «Сделано в Москве», — отметила Сергунина.
На стенде проекта были представлены 19 компаний, еще 35 — разместили свою продукцию на индивидуальных витринах.
В рамках деловой программы прошли около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, рассказали, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.
Московская неделя красоты проходила с 9 по 12 декабря.
В настоящее время в столичной бьюти-отрасли работает почти 20 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей — это 12% от всех игроков российского рынка. Самый многочисленный сегмент — сфера услуг, где задействовано свыше 14 тыс. предприятий. При этом быстрее всего растет производственный сектор — за пять лет число компаний, выпускающих бьюти-продукцию, увеличилось на 58%, почти до 1 тыс.
«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», — отметила Сергунина.
Доля иностранной продукции на российском рынке сократилась на 15%.