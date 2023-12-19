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В столице подвели итоги первой Московской недели красоты

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Более 170 тыс. человек посетили первую Московскую неделю красоты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, почти 360 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний презентовали в Центральном выставочном зале «Манеж» косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания.

«Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта «Сделано в Москве», — отметила Сергунина.

На стенде проекта были представлены 19 компаний, еще 35 — разместили свою продукцию на индивидуальных витринах.

В рамках деловой программы прошли около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, рассказали, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

Московская неделя красоты проходила с 9 по 12 декабря.

В настоящее время в столичной бьюти-отрасли работает почти 20 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей — это 12% от всех игроков российского рынка. Самый многочисленный сегмент — сфера услуг, где задействовано свыше 14 тыс. предприятий. При этом быстрее всего растет производственный сектор — за пять лет число компаний, выпускающих бьюти-продукцию, увеличилось на 58%, почти до 1 тыс.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», — отметила Сергунина.

Доля иностранной продукции на российском рынке сократилась на 15%.

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