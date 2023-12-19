Обитель зала: скорая Акмалю, ингаляции для Лепса и врачи Кудрявцевой

Молодой певец AKMAL’ вернулся из Минска, где участвовал в «Песне года», с температурой под 40. Простыла модный диджей Катя Гусева. До этого к врачам обращалась телеведущая Лера Кудрявцева. «Известия» выяснили, кто из артистов отменил выступление из-за простуды, почему другие поют даже с температурой и, главное, опасно ли это для зрителей.

Гуляют все

С приходом холодов в России начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, только за первую зимнюю неделю — с 4 по 10 декабря — по сравнению с предыдущей рост числа случаев составил 8,8%. Кроме того, было зарегистрировано 107 тыс. случаев заболевания ковидом. Череда новогодних праздников и концертов статистике на пользу вряд ли идет.

— На мероприятиях в Москве и в регионах залы полные. Бывает, что ставят дополнительные места, потому что желающих посетить то или иное мероприятие предостаточно. Я знаю артистов, которых за кулисами вы можете увидеть даже в подавленном состоянии, с температурой, но выходя на сцену, они обретают второе дыхание. Вы никогда не скажете, что артист болен, если это не что-то серьезное, — сказал «Известиям» организатор концертов Владимир Калугин.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

10 декабря в СМИ появилась информация о том, что в Минске помощь врачей понадобилась Лере Кудрявцевой, которая должна была вести там «Песню года». Позже «накрыло» молодого певца AKMAL’ и популярного диджея Катю Гусеву, которые выступали на «Песне года» и в столице, и в Белоруссии.

— Вирус сейчас гуляет везде, не только на мероприятиях. Даже несмотря на то, что у нас были отдельные гримерки и мы почти не контактировали с артистами, после прилета из Минска наше утро началось с сообщения Акмаля: «У меня высокая температура, почти 40», — рассказала «Известиям» сооснователь пиар-агентства «PR CODE» Анастасия Рассел. — А через несколько дней у него должен быть первый сольный концерт. Именно по этой причине мы отменили наше присутствие на «Жаре», чтобы не заразить коллег, и перестроили все планы, чтобы концерт не перенесли из-за состояния здоровья Акмаля. В итоге концерт состоялся. Рядом с клубом всё это время стояла машина скорой помощи, и дежурила бригада врачей. Их помощь понадобилась, кстати: врачи делали вливания и другие процедуры перед концертом и следили за состоянием после. Катя Гусева тоже заболела, но уже сильно позже этих мероприятий. Заболели не только артисты, но и пиарщики . Я тоже обращалась к врачам, потому что слегла.

Она добавила, что все в их команде сдали тесты на коронавирус, грипп. Результаты оказались отрицательными. Врачи диагностировали ОРВИ.

— Простуженных артистов не было. Все были очень позитивно настроены, ведь это такой большой праздник. Думаю, те, кто плохо себя чувствовал, не приехали на концерт, — заверила певица и актриса Margo.

В числе участников «Песни года» был также SHAMAN. Его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский сообщил «Известиям», что артист «чувствует себя нормально». Обошла стороной простуда и Григория Лепса.

Певица Полина Гагарина и певец Шаман выступают на концерте «Песня года – 2023» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Прекрасно себя чувствует, здоров. Он всегда у нас на спорте. У него хороший иммунитет. Он заботится о себе, делает ингаляции, — сказал «Известиям» представитель артиста Григорий.

Впереди «Рождество с Григорием Лепсом», которое состоится на «Live Арене» 24 декабря. Там вновь встретятся некоторые из артистов, которые участвовали в «Песне года». Принимаются ли на площадке какие-то специальные меры по профилактике распространения заболеваний, на момент публикации «Известиям» не ответили.

По информации Mash, некоторые артисты заболели после другого мероприятия — новогоднего концерта «Жара», который прошел в «Крокус Сити Холл» 11 декабря. Принимались ли там меры профилактики, организаторы «Известиям» отвечать отказались. Среди участников была юная исполнительница и дочь актера Виталия Гогунского Milana Star. Пиар-директор Катя Аутраш сообщила «Известиям», что артистка здорова, находится в туре, готовится к сольному концерту и пьет витамины.

Беречь лицо

Представители концертной индустрии объясняют, что повышенная температура для артиста редко повод отменить выступление.

— Если говорить про московские концерты, новогодние корпоративы, я не могу себе представить артиста, который из-за кашля, насморка и даже температуры до 39 отменил бы концерт, за который получена предоплата . Помимо всего прочего, это и финансовый вопрос. Выходят в любом состоянии, выпив всевозможные жаропонижающие, использовав расширяющие сосуды капли в нос, для голоса какие-то специальные препараты, которые открывают даже забитые при болезни связки, — поделился с «Известиями» наблюдениями продюсер Илья Бачурин.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Причина, говорят представители концертной индустрии, не только в полученных гонорарах, но и в ответственности перед зрителем.

— Залы у нас как минимум на 1 тыс. посадочных мест. Люди приобретают билеты за месяц, за два, и вдруг им резко сообщают, что концерт не состоится. Конечно, начинаются волнения. Это не касается гонорара, все мы работаем за деньги. Концерт в любом случае состоится, его просто могут перенести. Но артист старается беречь лицо перед зрителем, — считает организатор концертных мероприятий Владимир Калугин.

Зараза такая

Опасность же для здоровья зрителя может исходить вовсе не от простуженных артистов, если такие выступают в концертном зале, а поджидать, скажем, за соседним креслом, отмечает вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев

— Расстояние до артиста обычно достаточно большое. Максимальная эффективность распространения респираторных вирусов — это 1,5, максимум 6 м, — сказал они «Известиям». — И намного большую угрозу на концертах представляют другие зрители, среди которых тоже в это время года очень много больных респираторной инфекцией , потому что не только артисты не отменяют свои концерты, но и люди не отменяют поход на такие мероприятия с симптомами простуды.

Зрители на новогоднем концерте «Жара» в Crocus City Hall в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

К столичным площадкам сейчас жестких требований, как, например, в разгар ковида, не предъявляют.

— Насколько мне известно, меры, установленные указом мэра Москвы от «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», в котором устанавливались ограничения концертных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, требования к использованию QR кодов, СИЗов, отменены в соответствии с указом мэра Москвы от 03.03.2022 № 13-УМ, — пояснил «Известиям» к.м.н., адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов.— Так как требования к проведению массового мероприятия отсутствуют (не установлена максимальная численность зрителей, не нужно предъявлять ПЦР-тесты и QR-коды и т.д.), претензии зрителей в случае заражения на мероприятии не могут быть признаны обоснованными.

А установить с помощью экспертных криминалистических методик, кто кого заразил воздушно-капельной инфекцией на мероприятии с таким количеством участников, вообще не представляется возможным, добавил эксперт.

Остается надежда на сознательность граждан. Несмотря на то, что ограничений сейчас нет, на площадках «Москонцерта», рассказали «Известям», например, стоят антисептики, при малейшем намеке на простуду сотрудники надевают маску (и то чтобы уйти домой и взять больничный), а концерты, заявленные в программе, при необходимости заменяют другими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы четко договариваемся с артистами о том, что если они чувствуют себя плохо, начинают заболевать, если появляются первые признаки, они не приходят на работу, не выходят на мероприятие. Тем более в рамках такой большой организации как «Москонцерт» есть возможность замены программ. Мы не отменяем их, а ставим замены, которые предлагали бы зрителю точно не более низкого, а наоборот, более высокого уровня программу, чтобы человек оставался доволен, — сказал «Известиям» продюсер, гендиректор «Москонцерта».

Самая простая рекомендация для зрителей в период простуд — ношение маски, которая может защитить от потенциальной угрозы и снизить риск заражения окружающих, напоминают эксперты.