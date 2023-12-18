Путин пообещал посетить «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин назвал праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге уникальным. Об этом он сообщил 18 декабря на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Сама по себе традиция — праздник «Алые паруса» зародился еще в городе Ленинграде до того, как он еще был переименован или, точнее сказать, до того, как ему было возвращено его историческое имя — Санкт-Петербург. Он еще в 60-е годы зародился. А потом был возрожден Банком «РОССИЯ» и администрацией города Петербурга», — отметил Путин.

Он отметил, что праздник много раз получал призы как лучшее массовое мероприятие Европы. Путин считает, что и в мире у российского праздника вряд ли есть аналоги.

8 декабря Пятый канал получил награду ТЭФИ за трансляцию шоу «Алые паруса». Ежегодно Пятый канал занимается подготовкой, проведением и трансляцией этого мероприятия.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.