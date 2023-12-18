Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к датской Carlsberg Breweies. Об этом 18 декабря сообщается в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.

Суд признал недействительными односторонние отказы датской компании от лицензионных соглашений на производство и продажу продуктов нескольких брендов.

В ноябре корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал о работе Carlsberg в России. Компания вывела из России почти €6 млрд, владея активами «Балтики». Отмечается, что компания не шла на переговоры с Россией и без судебных решений изъяла собственность «Балтики» в Дании.

Ранее, в начале октября, Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своих международных и региональных брендов. Тогда руководство датской компании сообщило, что не видит способов вывести бизнес из России путем переговоров. Также они добавили, что отзыв лицензий стал реакцией на временную передачу «Балтики» под управление российских властей.

В июле этого года Владимир Путин подписал указ, в котором иностранные доли «Балтики» передавались Росимуществу. Через несколько дней российские активы Carlsberg получили нового руководителя, которым стал Таймураз Боллоев.

Carlsberg Group производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 и другие. Компания решила передать свой бизнес и покинуть Россию в 2022 году.