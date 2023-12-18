Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия не будет прекращать поставки импорта рыбы с Фарерских островов
Экономика
ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца–полутора
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции оживить стамбульский процесс по Украине
Экономика
Путин на полгода продлил запрет на продажу нефти РФ по потолку цен
Мир
Финляндия предоставила США доступ к 15 военным базам на своей территории
Экономика
Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg
Общество
Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины за счет покраски
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина
Армия
Появились кадры уничтожения фугасной авиабомбой украинского танка
Общество
Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
Мир
Орбан подарил Эрдогану коня и в ответ получил электрокар
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Мир
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к датской Carlsberg Breweies. Об этом 18 декабря сообщается в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.

Суд признал недействительными односторонние отказы датской компании от лицензионных соглашений на производство и продажу продуктов нескольких брендов.

Генеральное решение: Росимущество сменило руководство Danone и «Балтики»
В пивоваренную компанию возвращается Таймураз Боллоев — каких изменений ждать в отрасли

В ноябре корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал о работе Carlsberg в России. Компания вывела из России почти €6 млрд, владея активами «Балтики». Отмечается, что компания не шла на переговоры с Россией и без судебных решений изъяла собственность «Балтики» в Дании.

Ранее, в начале октября, Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своих международных и региональных брендов. Тогда руководство датской компании сообщило, что не видит способов вывести бизнес из России путем переговоров. Также они добавили, что отзыв лицензий стал реакцией на временную передачу «Балтики» под управление российских властей.

В июле этого года Владимир Путин подписал указ, в котором иностранные доли «Балтики» передавались Росимуществу. Через несколько дней российские активы Carlsberg получили нового руководителя, которым стал Таймураз Боллоев.

Carlsberg Group производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 и другие. Компания решила передать свой бизнес и покинуть Россию в 2022 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023