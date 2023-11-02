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Carlsberg вывела из России почти €6 млрд, владея активами «Балтики»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Датская компания Carlsberg отказывается идти на сделку с Россией, которая бы узаконила передачу активов «Балтики» во временное управление Росимущества. О том, как компания вела бизнес в стране, рассказал 2 ноября корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Выпуск «Балтики 3» набирает обороты — возрождается производство российских сортов пива, новый менеджмент компании строит масштабные планы развития.

«Меняем всю программу. Основной ориентир для нас — потребитель. Мы знаем вкусы наших соотечественников, поэтому первым шагом сделали «Балтика 3», — сказал руководитель пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Как отмечается, датский топ-менеджмент не заботила судьба специалистов.

«Только после введения внешнего управления коллективы вновь вздохнули с облегчением. И вот сейчас Carlsberg обвиняет Россию якобы в краже бизнеса. Хотя ранее топ-менеджеры утверждали обратное», — рассказал корреспондент.

По словам главы Carlsberg Джейкоба Арум-Андерсена, российское правительство назначило временное управление и взяло на себя управление предприятием. Компания сохранила законные права на акции, но потеряла контроль в остальном.

«Датчане как владели бизнесом, так и владеют. Долгие переговоры, когда Carlsberg решила покинуть нашу страну, а в ответ Россия предложила компании оптимальные решения, зашли в тупик. Только после этого летом «Балтику» передали во временное управление Росимущества. А президентом компании был назначен ее основатель — Таймураз Боллоев», — отметил Ишмухаметов.

При этом Carlsberg без судебных решений изъяла собственность «Балтики» на территории Дании. Боллоев сообщил, что «Балтику» просто уведомили, что данный актив теперь не принадлежит компании.

Вместе с тем производство отечественных сортов снизилось в два раза за 15 лет, что датчане владели «Балтикой», так как им было выгодно развивать производство иностранных марок. Carlsberg вывела из России почти €6 млрд за все годы работы.

Теперь же компания будет варить пиво из российского сырья. Это, в свою очередь, поспособствует развитию сельского хозяйства.

Новый менеджмент компании передаст результаты аудита в правительство и Росимущество, чтобы власти узнали реальное положение дел в «Балтике».

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Carlsberg Group решила покинуть Россию и передать свой бизнес в 2022 году. Указом президента России Владимира Путина от 16 июля 2023-го иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу.

18 июля стало известно, что российские активы Carlsberg и Danone получили новых руководителей. «Известия» выяснили, что президентом пивоваренной компании «Балтика» был назначен Таймураз Боллоев. Кадровые перестановки подтвердила пресс-служба пивоваренной компании.

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