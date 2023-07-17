Активы и действия: контроль над Danone и Carlsberg в РФ получило Росимущество

Росимущество получило во временное управление российские активы зарубежных Danone и Carlsberg — соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Теперь иностранные акционеры компаний не могут проводить операции со своей собственностью — их активы заморожены в России, сказали «Известиям» опрошенные юристы. РФ отражает действия западных стран по отношению к зарубежным активам российских компаний: летом 2022 года Германия передала во внешнее управление Gazprom Germania GmbH, правительство страны получило контроль над структурами и подземными хранилищами, которые принадлежали «Газпрому».

Зеркальные меры

Указ, согласно которому российские активы иностранных Danone и Carlsberg перешли во временное управление Росимущества, опубликовали 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В нем уточняется, что к Агентству по управлению госимуществом переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», они принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций «Данон Трейд». Плюс 98,56%, которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также 1,35% «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deutschland GmbH.

Позже Carlsberg Group сделала заявление: она работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и «считает такое развитие событий неожиданным». Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия, подчеркнули в компании.

Danone — крупнейший в РФ производитель молочной продукции, входит в топ-3 изготовителей продуктов питания, в том числе для детей с первых дней жизни. В российском активе компании было 13 заводов, которые делают молочную продукцию: йогурты, десерты и так далее. Это бренды «Активиа», «Простоквашино», Actimel, «Био Баланс» и другие. «Балтика» управляет восемью заводами, на которых производит 50 брендов («Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus и так далее).

Carlsberg Group заявила, что покидает нашу страну, в конце марта 2022 года. Тогда же Danone заявила о том, что приостанавливает свое развитие, позже осенью компания начала процесс передачи контроля над дивизионом, который производит молочные продукты и напитки на растительной основе. Но сделка так и не состоялась.

Это не первые активы в списке российской собственности иностранных компаний, которые Росимущество получило во временное управление. В нем уже есть два энергетических актива: немецкой Uniper, которая владеет 87,73% в отечественной «Юнипро», а также финской Fortum, у нее два пакета акций в российской «Фортум» — по 69,88% и 28,25%.

25 апреля Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Из документа следовало, что РФ может вводить внешнее управление в отношении российских активов в иностранных компаниях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснял, что цель указа — создание «компенсационного» фонда для ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Документ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний», подчеркивал он.

Летом 2022 года Германия взяла под внешнее управление Gazprom Germania GmbH. Таким образом правительство страны получило контроль над структурами и подземными хранилищами (ПХГ), которые принадлежали «Газпрому». Спустя несколько месяцев государственное Федеральное сетевое агентство получило доли в трех НПЗ «Роснефти». Более того, из-за санкций России заблокировали доступ к золотовалютным резервам почти на $330 млрд.

Стабилизировать ситуацию

Российские активы западных Danone и Carlsberg заблокированы, теперь акционеры не могут осуществлять сделки с этим имуществом, например продать его, ликвидировать, реорганизовать или изменить вид деятельности, подчеркнул в разговоре с «Известиями» советник юридической компании Birch Legal Тимур Ахундов.

— Обе компании — Danone и Carlsberg — были близки к продаже своих долей в России, возможно, уже подали заявки на одобрение правительственной комиссии, но теперь никакие сделки провести невозможно. Скорее всего, это и есть цель действий российских властей, — пояснил юрист.

С ним согласен управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков: акционеры не перестают быть собственниками компаний, но они не могут осуществлять сделки с этим имуществом. Компании будут продолжать свою операционную деятельность, заметил он.

Действительно, 23 июня пивоваренная корпорация Carlsberg заявила, что подписала соглашение о продаже «Балтики» неназванному покупателю. Западная компания намеревалась подать российским властям заявку на одобрение сделки. Тогда как в новые владельцы российских активов французской Danone прочили «Экониву», сообщали СМИ со ссылкой на свои источники.

— В указе президента от 25 апреля предусмотрен обратный механизм для временного управления. Новым документом Владимир Путин может прекратить этот режим, тогда актив вновь перейдет его собственнику — иностранной компании, — подчеркнул Тимур Ахундов. — Пока же Росимущество может сменить гендиректоров компаний, их устав и так далее, но оператор не владеет активом, предприятия не являются собственностью государственного агентства. Речи о национализации не идет, временное управление не предусматривает полного отчуждения актива в пользу третьих лиц, например Росимущества.

Действительно, государственное агентство не может проводить таких сделок, согласен Вячеслав Косаков. Росимущество назначает управляющего, который решает оперативные вопросы с сотрудниками, поставщиками, финансовыми операциями и так далее, сказал эксперт.

Обе компании считаются отраслеобразующими, государство не может просто позволить нерезидентам продавать активы в пользу любых третьих лиц, добавил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Григорий Остапкович, заметив, что такой порядок практикуют во всех западных странах. После того как западные инвесторы покинут производства, может случиться многое — вплоть до его полной остановки, ведь иностранные контрагенты, например, могут прекратить поставки импортных составляющих.

Государству важно сохранить и стабилизировать работу тех предприятий, которые изготовляют большие объемы продукции в натуральном выражении, особенно сейчас, резюмировал эксперт.