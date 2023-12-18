Сумма поменяется: почему братьям Магомедовым снизили сроки наказания

При пересмотре сроков наказания братьям Магомедовым апелляционная инстанция могла принять во внимание некие смягчающие обстоятельства, которые суд не учел ранее, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 18 декабря Мосгорсуд на полгода снизил наказание предпринимателю, основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и экс-сенатору Магомеду Магомедову. Год назад их приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 млрд рублей, полученных по госконтрактам, и создание преступного сообщества. На решение о смягчении наказания могло повлиять и истечение сроков давности по некоторым эпизодам дел о хищениях, считают юристы.

По полгода на брата

Мосгорсуд смягчил сроки основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату — бывшему сенатору Магомеду Магомедову. В декабре 2022 года их приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима. Теперь наказание для каждого снижено, но всего на полгода.

Суд первой инстанции установил, что братья Магомедовы и еще четверо бизнесменов не использовали по целевому назначению деньги, выделенные на выполнение работ по госконтрактам. Эти средства перечислялись на счета компаний, входящих в «Сумму». Ущерб по делу составил 11 млрд рублей, а отдельные его эпизоды расследовались с 2014 года.

Помимо Магомедовых на скамье подсудимых находились глава компании «Интекс» Артур Максидов, экс-директор Объединенной зерновой компании Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности Роман Грибанов, а также гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров. Суд первой инстанции назначил им от семи до 12 лет лишения свободы.

Сейчас Мосгорсуд освободил Грибанова и Петрова от наказания. Первого — в связи с истечением сроков давности совершения преступления, а второго — в связи с отбытием срока назначенного наказания. Приговор Максидову и Полякову Мосгорсуд счел законным и обоснованным и не стал ничего менять.

В зависимости от роли каждого фигурантам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. По словам адвокатов, сроки давности по двум основным эпизодам дела истекли еще во время судебного следствия, что не учел суд первой инстанции, но апелляция прекратила по ним дело.

Рассмотрение дела в Мосгорсуде заняло два месяца. Адвокаты обвиняемых настаивали на невиновности подзащитных и добивались их полного оправдания. Они утверждали, что бизнесмены занимались законной предпринимательской деятельностью. Но апелляционный суд исключил из доказательной базы лишь некоторые протоколы обысков, а также показания ряда свидетелей. В итоге Зиявудин получил 18,5 года колонии, а Магомед — 17,5 года лишения свободы. По заявлениям адвокатов, они и дальше намерены добиваться оправдания бизнесменов.

Подобные незначительные смягчения сроков могут быть связаны с тем, что суд первой инстанции не учел требования уголовного закона при назначении наказания, считает управляющий партнер юридической компании «Альтависта» адвокат Владимир Воронин.

— В Уголовном кодексе приведены обстоятельства, смягчающие наказание, которые суд в обязательном порядке должен учитывать при назначении наказания. Вместе с тем перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим, и суд любые положительные данные о личности подсудимого может признать смягчающими, что повлияет на итоговый срок, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, если смягчающие обстоятельства были изучены, но не попали в приговор, апелляционная инстанция изменит приговор.

— Как раз при этом срок наказания и подлежит снижению. По сложившейся практике наказание в таких случаях снижается от пары месяцев до полугода, — подытожил адвокат.

Управляющий партнер АБ ZE Lawgic адвокат Руслан Зафесов считает, что при смягчении наказания могли сыграть роль и сроки давности по делам о хищениях.

— Вероятнее всего, это произошло в связи с истечением срока давности по двум эпизодам хищения, из-за чего преследование по ним в апелляции было прекращено, — рассказал «Известиям» Зафесов.

Преступное сообщество

Обвинения Магомедовым следователи предъявили в 2018 году. Тогда с санкции суда братьев отправили под стражу. Дело насчитывало более 800 томов, а участниками организованного преступного сообщества (ОПС), по версии следствия, были 16 человек.

СКР установил, что ОПС, созданное Магомедовыми, действовало еще с 2010 года. Целью его участников, согласно материалам дела, было хищение денег из государственного и региональных бюджетов, а ОПС «характеризовалось сплоченностью, согласованностью действий для совершения тяжких преступлений». Также следователи указывали на наличие иерархии и глубокой конспирации.

Основные эпизоды дела были связаны с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводили к чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропорта Храброво и автомобильной дороги «Чуйский тракт». Также фигурантам дела предъявили обвинения в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве железной дороги Кызыл – Курагино. Работами занималась фирма «Стройновация» (признана банкротом в июле 2019 года), входившая в «Сумму», а проект так и не был завершен. Общий ущерб от действий бизнесменов превысил 11 млрд рублей.

По словам адвокатов, именно у эпизодов о хищениях при строительстве железной дороги, а также средств Объединенной зерновой компании вышли сроки давности.

В 2022 году в ходе прений сторон гособвинение запросило для Зиявудина 24 года колонии строгого режима, для его брата — 21 год. Также прокурор попросил для каждого из братьев штрафы в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, потерпевшие заявили исковые требования к обвиняемым на сумму более 9 млрд рублей, но суд первой инстанции удовлетворил их частично, обязав подсудимых выплатить 3,6 млрд.

В 2020 году МВД сообщило об аресте имущества, денежных средств и активов Магомедовых на сумму около 45 млрд рублей. Официальный представитель ведомства Ирина Волк поясняла, что указанное имущество арестовано для возмещения причиненного ущерба.

Среди изъятого были автомобили Porsche 911, две Toyota Land Cruiser, Lada Largus, две квартиры в Лондоне, самолет Gulfstream G650 и квартиры в Москве. Арест наложили на бойцовский клуб Eagles, акции автомобильного терминала Владивостокского порта, порта Петровск, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) и принадлежащие Зиявудину Магомедову 32,5% акций транспортной группы Fesco. Перечисление изъятых активов Магомедовых и остальных фигурантов заняло в суде более часа.