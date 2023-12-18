Комлев покинет пост гендиректора Национальной системы платежных карт

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покинет пост с 1 января 2024 года. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба компании.

«Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что под руководством Комлева были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, в том числе перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.

14 ноября Комлев рассказал в интервью «Известиям», что платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом. Он отметил, что продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через терминалы за границей в целом не противоречат законодательству РФ и правилам платежной системы.

До этого, 15 июня, Комлев рассказал о развитии как НСПК, так и ее платежных сервисов. По его словам, количество карт «Мир» прирастает по 5,5–6 млн карт ежемесячно. Общее число уже составляет около 210–211 млн.