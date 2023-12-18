Востоковед указал на важность сотрудничества Египта с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси продолжит курс на сближение с Россией после переизбрания. Об этом 18 декабря «Известиям» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Ранее в этот день Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран президентом Египта.

По словам Лукьянова, Ас-Сиси уже давно обозначил свой политический курс, которого он будет придерживаться и после переизбрания, несмотря на вызовы, которые поступают от «турбулентности» мировой экономики, и, несмотря на «вызовы безопасности», на события, которые наблюдаются в Палестине и Израиле.

«Курс тот же самый — на сохранение стабильности в государстве с самым многочисленным населением на Ближнем Востоке — 105 с лишним млн человек. Основная задача — минимизировать деструктивное влияние извне, стабилизировать экономику и продолжать развиваться в том же самом духе, постепенно повышая региональный статус государства, как державы», — сказал политолог.

Что касается отношений с Россией, то здесь Ас-Сиси демонстрирует расположенность, продолжает наращивать сотрудничество с Москвой, указал Лукьянов.

«Сейчас активно реализуется Росатомом проект строительства атомный станции «Эль-Дабаа» — это очень крупный проект, который жизненно важен Египту для решения проблем доступа к дешевой энергии, необходимой для развития экономики, удовлетворения потребностей населения. Кроме того, конечно, развиваются проекты создания индустриальной зоны и зоны свободной торговли, которая позволит через Египет направлять российские товары в страны Африки. И это в одинаковой степени важно, нужно и выгодно как России, так и Египту», — сказал эксперт.

Кроме того, Египет имеет виды на сотрудничества с ЕАЭС, учитывая зависимость от импорта продовольствия, отметил востоковед.

«Россия, Казахстан являются важными производителями зерновых, и потому, собственно, сотрудничество с ними является важной гарантией продовольственной безопасности Египта», — добавил он.

Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года, после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года после того, как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку.

После этих выборов ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.