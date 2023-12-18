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Суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Тордена

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Фото: vk.com/dshrg_rusich
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Суд Хельсинки заключил под стражу гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом 18 декабря сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Окружной суд Хельсинки постановил заключить россиянина Воислава Тордена в тюрьму по подозрению в совершении военного преступления на Украине», — говорится в материале издания.

Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая.

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В конце августа сообщалось, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители заподозрили 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки. Тогда же Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным. В посольстве России в Финляндии сообщили о незамедлительных мерах помощи россиянину.

На следующий день в посольстве России в Финляндии заявили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в дипмиссии, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Позже, 8 декабря, Торден вышел из тюрьмы города Вантаа и был сразу же задержан пограничной службой Финляндии. Известно, что в тот же день Украина попросила передать Тордена ей, так как в этой стране его обвиняют в участии в боевых действиях против государства.

Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции россиянина. Судья посчитал, что там он может оказаться в тюрьме, что будет нарушением гуманного обращения, которого требует Европейская конвенция по правам человека.

Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года.

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