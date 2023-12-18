Суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Тордена
Суд Хельсинки заключил под стражу гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом 18 декабря сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
«Окружной суд Хельсинки постановил заключить россиянина Воислава Тордена в тюрьму по подозрению в совершении военного преступления на Украине», — говорится в материале издания.
Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая.
В конце августа сообщалось, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители заподозрили 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки. Тогда же Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным. В посольстве России в Финляндии сообщили о незамедлительных мерах помощи россиянину.
На следующий день в посольстве России в Финляндии заявили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в дипмиссии, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.
Позже, 8 декабря, Торден вышел из тюрьмы города Вантаа и был сразу же задержан пограничной службой Финляндии. Известно, что в тот же день Украина попросила передать Тордена ей, так как в этой стране его обвиняют в участии в боевых действиях против государства.
Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции россиянина. Судья посчитал, что там он может оказаться в тюрьме, что будет нарушением гуманного обращения, которого требует Европейская конвенция по правам человека.
Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года.