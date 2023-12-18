Писатель Акунин внесен в список террористов и экстремистов
Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась 18 декабря в базе ведомства.
Акунин внесен в национальный раздел перечня в качестве физического лица. В записи указаны также его дата и место рождения.
Ранее, 13 декабря, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Он также заявил, что не осуждает тезис «хороший русский — мертвый русский» и понимает атаки российских городов дронами Вооруженных сил Украины.
На следующий день издательство АСТ приняло решение приостановить выпуск книг Акунина. Кроме того, в пресс-службе объединенной розничной сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» также сообщили о приостановке продажи его работ.