Специалист рассказал подробности об отлове тигра в Хабаровском крае
В Хабаровском крае специалисты отловили краснокнижного амурского тигра, который не давал покоя жителям села Лермонтовка Бикинского района. О проведенной работе 18 декабря рассказал государственный инспектор по охране животного мира Алексей Шилов.
По его словам, за две недели в службу «112» поступило более пяти обращений от жителей Лермонтовки. Тигр стал частым гостем в поселке, и люди боялись выходить из домов.
Хищник загрыз несколько собак в частных подворьях, прилегающих к лесу. Самца, которому от четырех до пяти лет, усыпили на окраине села, после чего охотоведы провели первичный осмотр животного.
«Видимых повреждений, кроме пореза подушечки передней лапы, не нашли. Лапу тигр повредил себе сам, в ходе мероприятий по обездвиживанию», — добавил специалист.
Животное отвезли в центр реабилитации диких животных «Утес», где его детально осмотрят ветеринары и дадут заключение о его состоянии. Впоследствии будет принято решение о судьбе тигра.
Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Приморском крае зафиксировано очередное нападение тигра на сторожевую собаку, находившуюся на территории частного домовладения. Хищник загрыз сторожевую собаку, после чего скрылся в лесу.