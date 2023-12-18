Агрессивного тигра отловили в Хабаровском крае
В ночь на воскресенье, 17 декабря, в селе Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края сотрудники управления охотничьего хозяйства и КГБУ «Служба по охране животного мира» отловили самца тигра. Он длительное время беспокоил местных жителей.
ИА AmurMedia поясняет, что речь идет об одном из трех хищников, которые превратили территорию, населенную людьми, в свои охотничьи угодья.
В ближайшее время хищника осмотрят ветеринары. А затем, скорее всего, перевезут в менее обжитое место. Охотоведы планируют найти и задержать еще двух таких же агрессивных животных.
Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Приморском крае зафиксировано очередное нападение тигра на сторожевую собаку, находившуюся на территории частного домовладения. Хищник загрыз сторожевую собаку, после чего скрылся в лесу.