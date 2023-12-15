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Тигр задрал еще одного сторожевого пса в Приморском крае

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В Приморском крае зафиксировано очередное нападение тигра на сторожевую собаку, находившуюся на территории частного домовладения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на владельца животного.

Утром в пятницу, 15 декабря, тигр пробрался на территорию частного дома в селе Тайга под Дальнегорском. Хищник загрыз сторожевую собаку, после чего скрылся в лесу.

По словам хозяина пса, он не сразу понял, что на территорию домовладения пробрался тигр. Сначала он решил, что собака просто играет с другими собаками.

«Лай собачий я слышал, но думал, что он с собаками другими играет, как обычно. Приходило животное, видимо, оттуда, где еще остановка автобусная рядом. Собаку я около 9 утра нашел», — поделился подробностями трагедии мужчина.

За неделю два похожих случая произошло на территориях частных домов в селе Дмитриевка Черниговского района Приморья. 14 декабря тигр загрыз сторожевую собаку на улице Красноармейской, 10 декабря — на улице Мира.

По данным Центра «Амурский тигр», на территории Приморья в 2021 году произошло 155 конфликтных ситуаций между тигром и человеком, в 2022-м — 201. Конфликтной ситуацией считается любой выход полосатого хозяина тайги к людям или населенным пунктам, включая обычный визуальный контакт.

«Встречи с хищником случаются часто и по разным причинам. Главные из них — бескормица или голод в результате травмы, ранения, болезни или снижение численности копытных. Это заставляет зверя терять обычную осторожность, выходить к людям в поисках легкой добычи, чаще всего собак или сельскохозяйственных животных», — заявляют специалисты центра «Амурский тигр».

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При этом эксперты отмечают, что конфликтными могут быть не только тигры, но и люди по отношению к хищнику. Ежегодно от рук человека погибают 10–15 тигров, еще 15–18% популяции гибнет по естественным причинам.

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