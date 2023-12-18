Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

Минфин РФ оценил планы ограничить перевод денег без открытия счета

Минфин РФ: ограничения на перевод денег направлены на борьбу с мошенничеством
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД КОРНИЕНКО
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, по которому перевод денег без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен до 100 тыс. рублей, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма. Об этом 18 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма за счет повышения прозрачности соответствующих операций для заинтересованных органов. Таким образом, для приведения в соответствие российского законодательства в рамках ПОД/ФТ, а также снижения рисков совершения непрозрачных операций был разработан соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе
По закону они обязаны это сделать с 1 мая 2024 года

Ранее в этот день РБК написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Отмечается, что это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что данный законопроект логичный и россиянам не навредит. По его мнению, мера поможет снизить отток капитала из страны, но это не единственная причина, которая служит мотивацией для подобных инициатив. С введением изменений повысится прозрачность банковских операций, в том числе и для налоговых, правоохранительных органов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023