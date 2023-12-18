Минфин РФ оценил планы ограничить перевод денег без открытия счета

Законопроект, по которому перевод денег без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен до 100 тыс. рублей, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма. Об этом 18 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма за счет повышения прозрачности соответствующих операций для заинтересованных органов. Таким образом, для приведения в соответствие российского законодательства в рамках ПОД/ФТ, а также снижения рисков совершения непрозрачных операций был разработан соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

Ранее в этот день РБК написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Отмечается, что это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что данный законопроект логичный и россиянам не навредит. По его мнению, мера поможет снизить отток капитала из страны, но это не единственная причина, которая служит мотивацией для подобных инициатив. С введением изменений повысится прозрачность банковских операций, в том числе и для налоговых, правоохранительных органов.