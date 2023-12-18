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Эксперты назвали причины отказа от привычки хранить деньги в тумбочке

Финансист рекомендовала россиянам отказаться от хранения сбережений дома
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Хранение сбережений дома в тумбочке может привести потерю накоплений, для сохранения средств стоит обратить внимание на банковские и брокерские сервисы, рассказала 18 декабря инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

Она напомнила, что рост цен съедает накопления. Лучше положить деньги на банковский вклад или сделать инвестиции.

«Например, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке», — цитирует эксперта «Газета.Ru»..

Также хранящиеся дома деньги могут украсть, они могут сгореть во время пожара, добавила Гордиенко.

«Если вы разместите деньги на банковском депозите, то они будут давать лишь немного доходности. Нужно осознать, что ваши деньги теряются, если вы держите их в тумбе. Инвестиции принесут вам больше прибыли. Но при этом нужно понимать, что инвестиции подходят далеко не всем. Человек должен быть готов к этому морально», — продолжила эксперт

Самым выгодным способом хранения накоплений она назвала инвестиции, но у них существуют определенные риски, что должен понимать человек.

«Если вы инвестируете портфельно, то деньги должны быть распределены в правильных пропорциях. Главное — понимать их значение, цель их нахождения в вашем портфеле, а также осознавать риски, которые несет каждый в отдельности инструмент», — отметила она.

При этом финансовый консультант посоветовала обязательно иметь наличные деньги на случай непредвиденных трат.

«У некоторых — это 50 тыс., а другим необходимо иметь в запасе 500 тыс. рублей», — резюмировала специалист.

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Ранее, 6 декабря, Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов, которые имеют брокерские счета на площадке, по итогам ноября 2023-го достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. При этом доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 33%.

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», на что стоит обратить внимание инвесторам. Новичкам он посоветовал большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или облигациях федерального займа.

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