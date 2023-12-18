Политолог отметил знак, указывающий на скорое сокращение помощи Киеву

Заявления от представителей властей Украины о «плане Б» на случай отсутствия западного финансирования в начале 2024 года — это подготовка населения страны к такому развитию событий. Об этом в разговоре с «Известиями» 18 декабря заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о существовании на Украине «плана Б» на случай отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. По его словам, «план Б» может быть многоуровневым, но на первом этапе, как он считает, будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке.

«Мы должны понимать, что, конечно, подобные заявления рассчитаны в первую очередь на внутреннюю аудиторию Украины. Представители власти таким образом демонстрируют, что у них якобы есть ресурсы и возможности для того, чтобы оставить ситуацию внутри Украины стабильной, приемлемой. Но о чем это также свидетельствует? О том, что уже приходит осознание, констатация того факта, что теоретически помощь со стороны Запада, как финансовая, так и военная, может закончиться в любой момент», — заявил Денисов.

При этом он отметил, что не стоит ожидать того, что помощь прекратится окончательно.

«Это все-таки тактического рода заминки, они будут преодолены, тут никаких сомнений нет. Украина и дальше будет получать поддержку. Но в то же время это свидетельствует о том, что население готовят к тому, что эта поддержка будет сокращаться. И в первую очередь будут урезаться социальные программы. То есть прежде всего отсутствие поддержки ощутит на себе население», — подчеркнул политолог.

В связи с этим, по его мнению, в ближайшие недели аналогичные заявления от киевских властей прозвучат еще неоднократно.

17 декабря глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что если страны Запада не предоставят Украине финансовую помощь в течение ближайших месяцев, она столкнется с гиперинфляцией. Она добавила, что страна может продержаться без какой-либо помощи извне лишь примерно пару месяцев.

По мнению Георгиевой, дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печатание денег, как он сделал через несколько месяцев после начала конфликта с Россией в прошлом году.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, Венгрия в ходе мероприятия заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.