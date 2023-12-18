Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении

Мосгорсуд уменьшил на полгода, до 18,5 года, срок Зиявудину Магомедову по делу о хищении 11 млрд рублей. Об этом 18 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, Роман Грибанов был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а Юрий Петров — в связи с отбытием срока. Брату Зиявудина, Магомеду Магомедову, срок был уменьшен с 18 лет до 17 лет шести месяцев колонии.

Зиявудин Магомедов был арестован в Москве в конце марта 2018 года вместе с его братом Магомедом. Обвиняемым вменялись девять эпизодов мошенничества, а также организация преступного сообщества. Ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей.

Как стало известно, братья были владельцами компании Fesco. Используя подконтрольные офшорные компании, злоумышленники получили у самого Fesco и в различных банках кредиты на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами акций Дальневосточного морского пароходства (ПАО ДВМП). В ходе расследования выяснилось, что акции ПАО ДВМП могли быть приобретены по коррупционным схемам.

В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам, Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима и штрафу 2,5 млн рублей на каждого.