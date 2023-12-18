В МО Японии заявили о возможности ракеты КНДР покрыть территорию США

Минобороны Японии заявило, что запущенная КНДР баллистическая ракета может покрыть всю территорию США. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил портал 47 NEWS.

«Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тыс. километров», — сказал замминистра обороны Синго Миякэ.

Он уточнил, что ракета находилась в полете 73 минуты.

О запуске второй за сутки баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее в этот день. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.