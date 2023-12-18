Реклама
Прямой эфир
Общество
Около 50% россиян поддерживают включение финграмотности в школьную программу
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31
Мир
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мир
Додик заявил о желании США отдалить Европу от России
Мир
В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Мир
КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра крупного города
Мир
Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте
Мир
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке
Экономика
Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России
Мир
США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море
Мир
СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Невролог перечислила главные признаки психогенного кашля

Невролог Аникина рассказала, чем отличается психогенный кашель от простудного
0
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В большинстве случаев кашель возникает из-за респираторной инфекции, однако его может вызывать такой фактор, как стресс. Об этом 18 декабря сообщает кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

Как правило, для того, чтобы после респираторной инфекции прошел кашель, достаточно двух недель, однако последствия болезни могут отражаться на здоровье организма в течение двух-трех недель. Это самый большой срок, после которого следует насторожиться, если симптом не проходит.

«Возможно, мы при этом что-то упускаем. Ведь причин у длительного кашля может быть много ― это и хроническая пневмония, и аллергия, и регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, и стресс», ― рассказала доктор в интервью радио Sputnik.

Как отметила Аникина, психогенный кашель ― относительно распространенное явление, которое проявляет себя при хроническом стрессе и ощущении глобальной опасности.

«Во-первых, наличие выраженного тревожного расстройства повышает вероятность того, что кашель имеет психогенную природу. Во-вторых, такой кашель имеет свою периодичность, он возникает при эмоциональном разговоре или какой-то психотравмирующей ситуации, но его нет ночью. То есть он возникает только в периоды выраженной активизации нервной системы. Хотя бывают и вялотекущие воспалительные заболевания бронхолегочной системы, которые дают такую же картину», ― отметила невролог.

Также эксперт напомнила, что в случае продолжительного кашля необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование, в том числе рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу.

Если окажется, что стресс ― главный возбудитель кашля, то с терапией поможет невролог или психиатр.

До язвы и инфаркта: врачи назвали пять болезней, которые вызывает стресс
Что делает с организмом нервное напряжение и как его снять

В октябре эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила, что недолеченная инфекция может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, не имеющих выраженных симптомов, но сильно влияющих на общее состояние здоровья. Человек после болезни может ощущать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться на рабочих задачах, поэтому для быстрого восстановления и выздоровления нужно следовать всем рекомендациям врача, подчеркнула она.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023