Невролог перечислила главные признаки психогенного кашля

В большинстве случаев кашель возникает из-за респираторной инфекции, однако его может вызывать такой фактор, как стресс. Об этом 18 декабря сообщает кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

Как правило, для того, чтобы после респираторной инфекции прошел кашель, достаточно двух недель, однако последствия болезни могут отражаться на здоровье организма в течение двух-трех недель. Это самый большой срок, после которого следует насторожиться, если симптом не проходит.

«Возможно, мы при этом что-то упускаем. Ведь причин у длительного кашля может быть много ― это и хроническая пневмония, и аллергия, и регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, и стресс», ― рассказала доктор в интервью радио Sputnik.

Как отметила Аникина, психогенный кашель ― относительно распространенное явление, которое проявляет себя при хроническом стрессе и ощущении глобальной опасности.

«Во-первых, наличие выраженного тревожного расстройства повышает вероятность того, что кашель имеет психогенную природу. Во-вторых, такой кашель имеет свою периодичность, он возникает при эмоциональном разговоре или какой-то психотравмирующей ситуации, но его нет ночью. То есть он возникает только в периоды выраженной активизации нервной системы. Хотя бывают и вялотекущие воспалительные заболевания бронхолегочной системы, которые дают такую же картину», ― отметила невролог.

Также эксперт напомнила, что в случае продолжительного кашля необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование, в том числе рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу.

Если окажется, что стресс ― главный возбудитель кашля, то с терапией поможет невролог или психиатр.

В октябре эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила, что недолеченная инфекция может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, не имеющих выраженных симптомов, но сильно влияющих на общее состояние здоровья. Человек после болезни может ощущать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться на рабочих задачах, поэтому для быстрого восстановления и выздоровления нужно следовать всем рекомендациям врача, подчеркнула она.