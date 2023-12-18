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Врач назвал сахар и соль самыми опасными продуктами

Врач Гадзиян назвал сахар и соль самыми опасными продуктами
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Хирург, онкоуролог, к.м.н. Марк Гадзиян рассказал, употребление каких продуктов стоит ограничить.

В своем Telegram-канале специалист отметил, что наиболее вредными продуктами являются сахар и соль. Он объяснил, что избыток соли в организме может спровоцировать образование тромбов в сосудах, а также снижение уровня тестостерона и повышение артериального давления. В этой связи серьезные проблемы со здоровьем может вызвать рацион, включающий в основе богатые солью продукты, например консервы.

Опасен также и сахар. По словам Гадзияна, он также отрицательно влияет на подавление выработки инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости, отмечает «Москва 24». Сахар присутствует в большом количестве обезжиренных продуктов, потому что такая пища не всегда обладает приятным вкусом, и многие производители прибегают к добавлению большого количества сахара, чтобы исправить это.

Гадзиян напомнил, что простые углеводы, сахар и соль, а также трансжиры являются «убойной комбинацией» для мозга и могут привести к его деструкции. Как пишет Pravda.Ru, даже одна порция таких продуктов может замедлить работу мозга, когда нужно усвоить и обработать важную информацию.

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11 декабря врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич предупредила, что определенные продукты запечатывают сосуды. По ее словам, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса. Кореневич указала на то, что пристрастие к продуктам с содержанием сахара также влияет на внешность.

В ноябре «Ридус» со ссылкой на специалистов писал, что большое количество рафинированного сахара может вызвать повреждение мозга. Согласно исследованию, проведенному Институтом исследований метаболизма Макса Планка в Кельне в 2023 году, излишек сахара может спровоцировать депрессию, проблемы с памятью и обучением, а также привести к деменции. Фактически употребление большого количества сахара в любой форме, включая фруктовые соки, пирожные и шоколад, увеличивает вероятность развития этого заболевания у людей на 54%.

В сентябре врач-стоматолог, к.м.н. Люция Розакова в беседе с RT предупредила, что сладкие продукты оказывают разрушающее действие на эмаль зубов. Наиболее пагубно влияют чай с сахаром, соки, компоты и газировки. По словам врача, даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, запускает процесс образования кариеса, отмечает телеканал «Звезда».

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