«Грамота.ру» назвала «нейросеть» словом 2023 года

«Нейросеть» стала словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру». Об этом пресс-служба портала рассказала ТАСС в понедельник, 18 декабря.

«Словом 2023 года стала «нейросеть». Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов», — сообщили представители «Грамоты.ру».

За это слово было отдано свыше 75% голосов. Следующими по популярности стали «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Также более 20% голосов набрали «промпт»/«промт» и «имба».

В пресс-службе подчеркнули, что при отборе слов внимание обращалось в том числе и на уровень освоенности в русском языке.

После того как слово года определено, оно должно войти в метасловарь «Грамоты.ру», цель которого — объединить информацию из различных словарей и других источников о русском языке. Для того, чтобы разместить слово года в этом словаре, планируется составить его полное словарное описание.

Ранее, 27 ноября, прилагательное «аутентичный» стало словом 2023 года по версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Высказывалось мнение, что такая тенденция связана с развитием искусственного интеллекта (ИИ), в котором за прошедший год случился существенный рывок.

Перед этим, 15 ноября, слово года назвал Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary). Им оказался глагол «галлюцинировать». Это слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта. Кембриджский словарь определяет этот термин как произведение ИИ «ложной информации».