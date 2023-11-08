Попасть в нейросети: центральной темой «Финополиса-2023» стал ИИ

Искусственный интеллект и биометрия стали центральными темами «Финополиса-2023». Среди главных инноваций на стендах форума, который во второй раз проводят в Москве, — технология защиты платежей по лицу и механизм снятия цифровых рублей через банкомат. На пленарной сессии банкиры с представителями регуляторов обсудили, как нейросети могут сделать российскую экономику лидирующей в мире и каким образом следует стимулировать развитие сферы. Об иске из-за генерации картинок, закреплении за банками сфер развития экономики и полумиллионе платежей улыбкой — в материале «Известий».

Как использовать искусственный интеллект для развития экономики

Главной темой пленарной дискуссии на форуме «Финополис» в 2023 году стал искусственный интеллект (ИИ). Жесткое законодательное регулирование этой сферы в РФ можно вводить только после оценки всех рисков, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что регулятор обсудит этот вопрос с правительством

— В каких-то областях, наверное, возможно и жесткое законодательное регулирование, считаем, что его надо вводить после тщательного анализа рисков, после консультаций с рынком, — отметила она.

На нынешнем этапе развития ИИ главное — его не ограничивать, убежден глава «Сбера» Герман Греф. Он привел пример: после запуска сервиса банка по генерации картинок по запросу сотрудников кредитной организации вызвали в прокуратуру из-за неточного изображения российского флага.

— У нас модель при генерации российского флага — ну она же генеративная, она пытается его улучшить, — она на флаге нарисовала еще купола от Собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи, — рассказал Герман Греф.

Он отметил: теперь государственные символы не генерируются, а по запросу выдается заранее заданная картинка. Однако таким образом нейросеть может терять в «креативной генерации». Глава «Сбера» подчеркнул: нужна помощь государства «в снисхождении и понимании».

Он также отметил, что базы данных для обучения искусственного интеллекта должны быть открытыми. Поэтому «Сбер» решил предоставить в общее пользование инструменты своей нейросети. Хорошо, что на российском рынке ИИ есть конкуренция между «Сбером» и «Яндексом», — это мотивирует улучшать модели, добавил Герман Греф.

Как заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, развитие ИИ сейчас — это шанс для России победить в глобальной конкуренции. В последние 10–20 лет рост развивающихся экономик упирался в трудовые ресурсы. Но сейчас ситуация поменялась.

— У нас всегда было мало рук, но и всегда было много мозгов. Это то, что нужно для работы с ИИ. Российские математики лучшие в мире. Математических мозгов много не надо, но они нужны самые лучшие, и они у нас есть. Они разрабатывают ядро ИИ. Это наше конкурентное преимущество. К этому добавьте общий цифровой фон. Российская экономика суперцифровизирована: от финансовых сервисов до городских, — считает Владимир Верхошинский.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии «Финополиса» предложил государству выбрать отрасли экономики и нацпроекты, финансирование которых можно закрепить за конкретными банками. Он привел пример: за ВТБ можно оставить судостроение (в августе 100% акций судостроительной корпорации ОСК передали под управление банку), а за «Сбером» — искусственный интеллект.

Хотя сам ИИ развивается довольно давно, в последний год доступ к нему упростился благодаря механизмам, подобным Chat GPT, отметила руководитель направления исследований лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Теперь технологией можно легко воспользоваться практически в любой области.

— ИИ помогает проходить цифровую трансформацию и модернизировать различные части экономики. Здесь и производство, и медицина, и образование. Лидерство в технологиях помогает добиваться глобального конкурентного преимущества, — отметила эксперт.

Как делать покупки по лицу

Другой важной темой «Финополиса-2023» стала биометрия. На стенде Центра биометрических технологий презентовали систему безопасности, которая позволяет определить подлинность лица при попытке провести оплату, передает корреспондент «Известий». Камера считывает глубину изображения — за счет этого становится невозможно обмануть технологию и показать, например, изображение на смартфоне, фотографию и даже объемный слепок головы.

На стенде представили и развлекательную биометрическую технологию: она по изображению определяла, на кого из знаменитостей похож человек. А также приблизительный возраст подошедшего.

В «Сбере» на «Финополисе» заявили, что планируют создать кросс-банковскую платформу для биометрического эквайринга (оплаты по лицу), которая будет базироваться на уже существующих решениях банка. Это позволит другим кредитным организациям использовать механизм. Герман Греф также рассказал, что на сегодня парк терминалов «Сбера», оборудованных считывателями лица, насчитывает более 150 тыс. устройств. В целом в банке заявили, что сервисом оплаты улыбкой уже воспользовались больше полумиллиона раз.

На сессии, посвященной распознаванию людей по лицу, внедрение биометрии обсудили представители госорганов. Риски в развитии технологии удаленной видеоидентификации банковских клиентов увидела финразведка. Статс-секретарь Росфинмниторинга Герман Негляд призвал начать с пилотного проекта, чтобы оценить технологию.

Глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что для компании было важно сформировать у клиентов привычку пользоваться лицом и голосом в качестве средства идентификации — именно для этого сервис пытались упростить. Например, с 20 октября запустили упрощенную биометрию, которую можно сдать в мобильном приложении, отметил Владислав Поволоцкий. По его словам, таких слепков сдается по 1 тыс. в день.

Биометрия — достаточно зрелая технология, с ней работают порядка 30 лет, отметил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Механизм готов к масштабному внедрению. Первым его раскатывает крупнейший банк — если проект покажет высокие результаты, за ним потянутся и другие игроки, ожидает эксперт.

Другие важные заявления на «Финополис-2023»

В кулуарах форума прозвучало еще несколько важных заявлений. Например, Эльвира Набиуллина призвала брокеров предупреждать о рисках вложений в иностранные акции. При этом она отметила, что неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность покупать бумаги, например, дружественных стран.

Комментируя попадание СПБ Биржи под санкции 2 ноября глава ЦБ сказала, что около 80% бумаг, торгующихся на площадке, принадлежат «квалам». Это люди с опытом, они готовы к тем рискам, которые несут инвестиции.

Также на «Финополисе-2023» ВТБ показал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. На стенде кредитной организации презентовали механизм: нужно навести камеру смартфона на специальный QR-код в АТМ, открыть банковское приложение и выбрать счет цифрового рубля. Сумма поступит на безналичный счет и после этого станет доступна для снятия.