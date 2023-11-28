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Редактор словаря Merriam-Webster назвал слово 2023 года

Питер Соколовски: в 2023 году мы видим своего рода кризис аутентичности
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Фото6 AP Photo/Charles Krupa
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Прилагательное «аутентичный» стало словом 2023 года по версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster. Об этом сообщил ведущий редактор словаря Питер Соколовски агентству Associated Press в понедельник, 27 ноября.

«В 2023 году мы видим своего рода кризис аутентичности», — объяснил он причину популярности этого слова.

Соколовски подчеркнул, что больше ценить аутентичность, которая означает нечто настоящее или схожее с оригиналом, мы стали из-за глубинных сомнений в искренности и подлинности всего, что нас окружает.

«Можем ли мы быть уверены, что студент сам написал эту работу? Можем ли мы быть уверены, что политик действительно сделал такое заявление? С некоторых пор мы больше не можем сразу доверять тому, что видим», — высказался эксперт.

Он высказал мнение, что такая тенденция связана с развитием искусственного интеллекта (ИИ), в котором за прошедший год случился существенный рывок. Есть и другие причины, но, тем не менее, подлинность стала важной темой.

Помимо аутентичности, претендентами на слово года стали такие популярные слова, как «любовь» и «влияние», а также EGOT (собирательное название премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») и Elemental (новый мультфильм компании Pixar под названием «Элементарно»).

В прошлом году победителем стало слово «газлайтинг», а в 2021 году на пике популярности оказалось слово «антипрививочник».

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Ранее, 15 ноября, слово года назвал Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary). Им оказался глагол «галлюцинировать». Это слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта. Кембриджский словарь определяет этот термин как произведение ИИ «ложной информации».

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