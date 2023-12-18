МО показало боевую работу подразделения снайперов Южной группировки войск
Снайперы Южной группировки войск продолжают работу по уничтожению живой силы противника на артемовском направлении. Минобороны РФ 18 декабря показало видео их боевой работы.
Несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы, снайперы скрытно поражают противника, работая вблизи линии боевого соприкосновения парами, реже — тройками или четверками. Часто дистанция до противника не превышает 150 м. В основном же цели поражаются на расстоянии от 800 до 1200 м.
«Снайперская работа мне нравится тем, что каждый раз учишься чему-то новому, каждый выход оставляет след в памяти. Это своего рода наука. Бывало, сидели по двое-трое суток, наблюдая противника в оптический прицел. Работаем парами, по трое-четверо, взаимозаменяемся, но круглосуточное наблюдение у нас постоянно», — рассказал старший снайпер с позывным Изюм.
Основная цель снайперских групп — пехота противника. Снайперы выслеживают и уничтожают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются малыми группами атаковать российские позиции, минометные расчеты и корректировщики огня ВСУ.
«Это мой инструмент, винтовка. Как у музыканта скрипка, к примеру. Пришел, поработал, прикрыл товарищей, где-то понаблюдал. Самый близкий контакт был где-то 120 с небольшим метров, а самый далекий мой подтвержденный результат — на 1200 м», — поделился снайпер с позывным Череп.
После учета всех факторов, влияющих на стрельбу снайпер открывает огонь на поражение. Действия снайперских групп часто прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по вражеским позициям, пояснили в Минобороны.
10 декабря российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о редкой тактике бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Специалист подтвердил часто звучащее высказывание о том, что снайпер совершает один, максимум два выстрела.
В конце ноября стало известно, что российский снайпер-доброволец с позывным Череп на протяжении четырех дней выжидал украинского боевика в зоне проведения спецоперации, после чего ликвидировал того одним выстрелом. Снайпер выжидал, когда противник покажется из-за веток.
Ранее, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. Он отметил, что они стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченными. Корреспондент указал, что, как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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