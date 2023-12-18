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МО показало боевую работу подразделения снайперов Южной группировки войск

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Фото: Министерство обороны РФ
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Снайперы Южной группировки войск продолжают работу по уничтожению живой силы противника на артемовском направлении. Минобороны РФ 18 декабря показало видео их боевой работы.

Несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы, снайперы скрытно поражают противника, работая вблизи линии боевого соприкосновения парами, реже — тройками или четверками. Часто дистанция до противника не превышает 150 м. В основном же цели поражаются на расстоянии от 800 до 1200 м.

«Снайперская работа мне нравится тем, что каждый раз учишься чему-то новому, каждый выход оставляет след в памяти. Это своего рода наука. Бывало, сидели по двое-трое суток, наблюдая противника в оптический прицел. Работаем парами, по трое-четверо, взаимозаменяемся, но круглосуточное наблюдение у нас постоянно», — рассказал старший снайпер с позывным Изюм.

Основная цель снайперских групп — пехота противника. Снайперы выслеживают и уничтожают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются малыми группами атаковать российские позиции, минометные расчеты и корректировщики огня ВСУ.

«Это мой инструмент, винтовка. Как у музыканта скрипка, к примеру. Пришел, поработал, прикрыл товарищей, где-то понаблюдал. Самый близкий контакт был где-то 120 с небольшим метров, а самый далекий мой подтвержденный результат — на 1200 м», — поделился снайпер с позывным Череп.

После учета всех факторов, влияющих на стрельбу снайпер открывает огонь на поражение. Действия снайперских групп часто прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по вражеским позициям, пояснили в Минобороны.

Заставить цель: как российские добровольцы-снайперы готовятся к боевой работе
Полученные знания они почти сразу применяют в боях на артемовском направлении

10 декабря российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о редкой тактике бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Специалист подтвердил часто звучащее высказывание о том, что снайпер совершает один, максимум два выстрела.

В конце ноября стало известно, что российский снайпер-доброволец с позывным Череп на протяжении четырех дней выжидал украинского боевика в зоне проведения спецоперации, после чего ликвидировал того одним выстрелом. Снайпер выжидал, когда противник покажется из-за веток.

Ранее, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. Он отметил, что они стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченными. Корреспондент указал, что, как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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