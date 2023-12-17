В результате ДТП в Дагестане погиб девятилетний ребенок
В Буйнакском районе Дагестана в ДТП легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине машину. В ДТП погиб девятилетний ребенок, еще пять человек пострадали, о чем в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«Примерно в 16:00, на 16 км автодороги Буйнакск–Гимры–Чирката, 41-летний житель Каспийска, управляя автомобилем LADA Kalina, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Foton, — говорится в сообщении ведомства.
Девятилетняя девочка от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира отечественной легковушки, среди которых трое несовершеннолетних, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее, 13 декабря, во Владимирской области произошло ДТП с фурой и автобусом, в котором пострадали 23 человека. В автобусе находились педагоги из Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Прокуратура проводит проверку.