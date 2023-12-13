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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 23 костромских педагога
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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 23 костромских педагога

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Фото: t.me/vladprok33
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В результате столкновения пассажирского автобуса с фурой во Владимирской области пострадали 23 костромских преподавателя. Об этом 13 декабря сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, два педагога находятся в реанимации, семь — в больнице в состоянии средней степени тяжести, остальных осматривают врачи.

«Автобус с педагогами, руководителями образовательных организаций и профильного департамента Костромской области столкнулся с фурой. Водитель автобуса погиб на месте. 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу», — написал он.

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Автобус с учителями из Костромской области попал в ДТП 13 декабря, когда ехал в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Известно, что автобус арендовали у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.

По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

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