В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 23 костромских педагога
В результате столкновения пассажирского автобуса с фурой во Владимирской области пострадали 23 костромских преподавателя. Об этом 13 декабря сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его словам, два педагога находятся в реанимации, семь — в больнице в состоянии средней степени тяжести, остальных осматривают врачи.
«Автобус с педагогами, руководителями образовательных организаций и профильного департамента Костромской области столкнулся с фурой. Водитель автобуса погиб на месте. 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу», — написал он.
Автобус с учителями из Костромской области попал в ДТП 13 декабря, когда ехал в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Известно, что автобус арендовали у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.
По факту ДТП прокуратура организовала проверку.