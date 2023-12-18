«Не можешь поменять ситуацию — поменяй отношение к ней»

Одним из лидеров нынешнего регулярного чемпионата КХЛ можно назвать магнитогорский «Металлург», проводящий первый сезон под руководством нового главного тренера Андрея Разина. На нынешнюю паузу на Матч звезд лиги в Санкт-Петербурге и Кубок Первого канала уральская команда ушла лидером Восточной конференции. Уже не первый год ее лидером и капитаном является защитник Егор Яковлев, в составе сборной России выигрывавший чемпионат мира – 2014, серебро чемпионата мира – 2015, золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро Олимпиады-2022 в Пекине. В декабре он принял участие в Матче звезд, который стал первым официальным мероприятием на новой питерской «СКА-Арене», ставшей самым вместимым хоккейным стадионом мира (21,5 тыс. зрителей).

В интервью «Известиям» Егор Яковлев поделился впечатлениями об арене, оценил работу легендарного футболиста Андрея Аршавина в качестве ассистента главного тренера сборной дивизиона Харламова на Матче звезд, прокомментировал недолгое пребывание выдающегося нападающего Сергея Мозякина в тренерском штабе «Металлурга» и рассказал, как надо относиться к ситуации с отсутствием у команды России официальных турниров из-за санкций.

— Как вам новая арена в Питере?

— Крутая арена. Масштабный проект. Впечатляет, очень круто.

— Что в первую очередь впечатляет?

— Масштабность. Ты ходишь, и прямо чувствуется объем того, что построено.

— Доводилось видеть что-нибудь подобное в НХЛ, когда играли за «Нью-Джерси»?

— Ну, в Северной Америке достаточно много хороших арен. Из последних, новых — хорошая у «Вегаса». Очень крутая и масштабная. Но в Питере ни капельки не хуже. Одним словом, впечатляет.

— Как человек, отыгравший три года в СКА, верите, что эта арена будет заполняться на обычных матчах КХЛ, когда на ней начнут играть армейцы?

— Я уверен на 100%, что она будет полностью заполняться. И проблем с посещаемостью не возникнет. Тем более я знаю, насколько любят хоккей в Питере, как относятся к нему. Поэтому уверен, что арена будет постоянно забита.

— Второй сезон подряд в календаре КХЛ только одна пауза, когда чемпионат останавливается на полторы недели ради Матча звезд и Кубка Первого канала. Тяжело тем, кто еще в этих условиях должен ездить на Матч звезд?

— Нет, наоборот, в любом случае это позитив и эмоции. Здесь не устаешь — только восстанавливаешься. И приобретаешь позитивное настроение.

— То, что главным тренером сборной вашего дивизиона был ваш же главный тренер в «Металлурге» Андрей Разин, добавляло позитива? Или, наоборот, хотели друг от друга отдохнуть?

— Да нет, нормально. (Улыбается.) Даже об этом не задумывался. В привычной атмосфере всё прошло — даже тренер тот же.

— А как вам помогавший ему на этом Матче звезд Андрей Аршавин?

— Помощник хороший. Хорошую установку нам дал. Говорил, что будут навесы — будут голы. Всё круто, сплошной позитив.

— Навесы? Он не перепутал хоккей с футболом?

— Ну понятно, что это было в шуточной манере. Вы же знаете, на Матче звезд всё шуточное, этим он и прекрасен.

— Вам, кстати, когда-либо доводилось головой забивать шайбу в ворота или видеть подобное со стороны?

— Нет, такого еще не было, всё впереди.

— Больше половины сезона прошло в КХЛ. Довольны игрой «Металлурга» и своей лично?

— Да всем довольны. Есть нюансы. Всегда есть над чем работать. Но в целом настроение хорошее. Дела в клубе и личные дела на максимальном позитиве.

— Сергей Мозякин в конце октября ненадолго входил в тренерский штаб «Металлурга», при нем была победная серия. Как повлияла его работа с командой? Скучаете без него?

— Да, безусловно. Приход Сергея — это большое событие. Это звезда нашего хоккея. И вообще такая глыба. Присутствие такого человека в команде, тренерском штабе — всегда позитив, хорошие эмоции, в частности для молодых ребят, в глазах которых он вообще глобальный авторитет. Где-то какие-то его подсказки, советы, конечно, помогают команде.

— В сентябре вы говорили, что «Металлургу» очень тяжело восстанавливаться в условиях выездов, когда аэропорт в Магнитогорске был закрыт на реконструкцию. Легче стало после того, как в ноябре он вновь открылся?

— Конечно, намного легче и проще стало, когда ты после игры на выезде сразу едешь домой. Это лишние четыре-пять часов восстановления — большой объем.

— Сейчас не закроют всё опять с нынешними снегопадами и морозами?

— Да нет, ничего не закроют. (Смеется.) В принципе, для того у нас в городе аэропорт и закрывали, чтобы усовершенствовать системы, которых не было. Чтобы аэропорт работал всегда и не страдал из-за каких-то погодных условий.

— Соскучились по сборной России, за которую не играли со времен Олимпиады в Пекине?

— Да как сказать... Игры за сборную всегда особенные. Нынешние реалии пока такие, что все подстраиваются под ситуацию.

— После двух финалов Олимпиад и победы на чемпионате мира готовы ездить в национальную команду в нынешнем формате, когда официальных соревнований нет и есть только выставочные мероприятия вроде декабрьского Кубка Первого канала и весеннего турне по регионам, если позовут?

— Знаете, не мне решать. И смысл это обсуждать, когда этого нет?

— Нет ощущения, что мы надолго остались без крупных турниров?

— Нет, такого ощущения нет. Мы не решаем там ничего. Если ты не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней.

— И какое должно быть отношение?

— Да никакое. Мы спортсмены. Мы тренируемся и играем. А то, о чем говорите вы, пусть большие люди решают.