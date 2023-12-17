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Замглавы минтранса Подмосковья госпитализирован с сотрясением мозга после концерта

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Фото: скриншот
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Заместитель министра транспорта Московской области Дмитрий Минченко госпитализирован после потасовки на концерте рэпера Басты в Luxury Village в Барвихе. Об этом 17 декабря сообщил Telegram-канал «112».

По словам посетителей, после выступления артиста в зале произошла драка с участием чиновника. Мужчине не понравилось поведение компании молодых людей.

В соцсетях появились кадры драки с участием Минченко. Как следует из записи, пострадавший получил несколько ударов по голове.

Медики диагностировали у пациента сотрясение головного мозга. Заявление в полицию замминистра транспорта Подмосковья писать не стал.

Ранее в воскресенье сообщалось, что тренер хоккейного клуба «Крылья Советов» Павел Платонов отстранен от работы после драки во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Инцидент произошел накануне, 16 декабря, в Москве.

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