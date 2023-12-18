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Более половины опрошенных россиян назвали 2023 год удачным

Исследование: 55% опрошенных россиян назвали 2023 год удачным
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Для 55% опрошенных россиян 2023 год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.

Уточняется, что 52% респондентов полагают, что 2023 год сложился для них хорошо (5% оценили его как очень удачный, 47% назвали скорее удачным). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель составил 58%, в Сибири — 49%. При этом для 29% опрошенных этот год оказался лучше прошлого, еще для 26% — таким же хорошим. Треть россиян сочла уходящий год неудачным, а 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди главных позитивных моментов уходящего года россияне выделили отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей (33%), отдых, оставивший приятные воспоминания (29%), гармонию в личных отношениях (21%). У 19% респондентов вырос доход, 12% отметили появление новой работы, 11% завели домашнего питомца, а 9% завершили ремонт или совершили крупную покупку. Кроме того, 3% опрошенных удачно инвестировали в 2023 году, а 2% вышли замуж или женились.

При этом 33% россиян заявили об улучшении своего финансового положения в 2023-м. Еще у 36% финансовое положение не изменилось.

Эксперты отметили, что, отвечая на вопрос о своей финансовой стратегии в этом году, 13% опрошенных россиян сообщили, что они брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. В том числе 5% брали ипотеку. В то же время 18% респондентов тратили и формировали сбережения в равной мере, стараясь поддержать баланс, 29% в основном сберегали, накапливая средства на вкладах и накопительных счетах. И только 40% не обременяли себя кредитами и не сберегали.

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Ранее, 11 декабря, сообщалось, что, согласно исследованию Ренессанс Банка, россияне стали чувствовать себя счастливее. Так, по информации аналитиков, в I квартале 2023 года индекс счастья жителей страны составил 6,6 балла, а в завершившемся III квартале — 7,2 балла из 10. Снизился процент людей, которые чувствуют себя абсолютно несчастными, — с 13% в I квартале до 7% в III-м. Число абсолютно счастливых граждан выросло на 8% по сравнению с I кварталом. При этом чем моложе человек, тем выше показатель счастья.

13 июля российский президент Владимир Путин выразил мнение, что человек счастлив, когда он живет тем делом, которому посвятил свою жизнь.

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