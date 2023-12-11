Россияне стали чувствовать себя счастливее

Россияне стали счастливее, говорится в результатах исследования Ренессанс Банка, с которыми ознакомились «Известия» 11 декабря.

В I квартале индекс счастья жителей страны составил 6,6 балла, а в завершившемся III квартале — 7,2 балла из 10.

Отмечается, что снижается процент людей, которые чувствуют себя абсолютно несчастными, — с 13% в I квартале до 9% и 7% во II и III соответственно. В то же время число абсолютно счастливых граждан выросло на 1% по сравнению с II кварталом и на 8% — по сравнению с I. При этом уровень счастья мужчин и женщин в среднем по стране примерно одинаковый. Однако чем моложе человек, тем выше показатель счастья.

Доход также влияет на уровень радости. Кроме того, россияне в браке чувствуют себя счастливее, особенно члены семей с детьми. И чем больше детей, тем больше счастья испытывают респонденты. Также аналитики выяснили, что россияне, которые живут за городом, счастливее.

В исследовании уточняется, что Северный Кавказ, Дальний Восток и Урал перестали быть самыми счастливыми регионами России. В III квартале им стал Юг России, где показатель счастья вырос на 0,5 балла. Менее счастливые россияне живут в Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге, добавили в Ренессанс Банке.

«Ощущение счастья зачастую формируется у человека от внутренней фрустрации. Уровень счастья ниже там, где есть внутреннее ощущение, что могло быть лучше, но не стало», — рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По информации экспертов, на общий уровень счастья также влияют зарплата, шопинг, отдых по выходным, путешествия и семья.

«На основе нашего исследования можно составить портрет счастливого жителя России. Это молодая женщина от 18 до 34 лет с бизнесом и доходом от 130 тыс. рублей. Она живет в собственном доме за городом на Юге России с семьей, в которой двое или больше детей. Несмотря на собственное дело, она находит время на саморазвитие и отдых. А еще — смотрит в будущее с неизменным оптимизмом», — подытожил старший вице-президент, руководитель блока «Розничный бизнес» Ренессанс Банка Алексей Щавелев.

Ранее, 13 июля, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», выразил мнение, что человек счастлив, когда он живет тем делом, которому посвятил свою жизнь.