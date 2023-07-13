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Путин рассказал, в чем заключается счастье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Человек счастлив, когда он живет тем делом, которому посвятил свою жизнь. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 июля, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: «Как вы додумались до чего-то конкретного?» Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно», — сказал Путин.

После этого один из участников форума заявил, что он говорит о работе постоянно и даже обсуждает ее вечером дома с женой. На что Путин пошутил, что про жену все-таки не стоит забывать, «иначе вам это дорого обойдется».

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Ранее, 15 июня, помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что, согласно социологическим исследованиям, индекс социального оптимизма у населения России находится на рекордном многолетнем максимуме. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно, а продолжалась в позитивном тренде, заявил он.

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