Путин рассказал, в чем заключается счастье
Человек счастлив, когда он живет тем делом, которому посвятил свою жизнь. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 июля, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: «Как вы додумались до чего-то конкретного?» Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно», — сказал Путин.
После этого один из участников форума заявил, что он говорит о работе постоянно и даже обсуждает ее вечером дома с женой. На что Путин пошутил, что про жену все-таки не стоит забывать, «иначе вам это дорого обойдется».
Ранее, 15 июня, помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что, согласно социологическим исследованиям, индекс социального оптимизма у населения России находится на рекордном многолетнем максимуме. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно, а продолжалась в позитивном тренде, заявил он.