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Около 50% россиян поддерживают включение финграмотности в школьную программу

Исследование: 48% россиян выступают за введение уроков финграмотности в школах
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Почти половина опрошенных россиян (48%) выступает за введение уроков финансовой грамотности в школах. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного управляющей компанией ПСБ и исследовательским центром «Позиция», с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.

Родители, которые дают детям карманные деньги, рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Так, треть респондентов (31%) обеспокоена неумением ребенка откладывать деньги, четверть (26%) — тем, что ребенок систематически совершает спонтанные покупки, а каждый пятый (22%) — что ребенок не понимает цену денег. При этом 21% россиян сетует, что дети легкомысленно относятся к деньгам и постоянно их теряют.

Кроме того, 46% оценили знания своих детей о деньгах и о том, как ими распоряжаться, на «тройку», а каждый седьмой (13%) — на «двойку». Треть (32%) считает своего ребенка хорошистом в этих вопросах и лишь 8% — отличником.

«Дети часто берут пример с родителей, поэтому, чтобы привить ребенку полезные финансовые привычки, родителям следует проанализировать свое отношение к деньгам: ведете ли вы учет семейных доходов и расходов, ставите ли долгосрочные финансовые цели, формируете ли накопления, совершаете ли спонтанные покупки, в том числе в присутствии ребенка», — сказал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

По его словам, также полезно обсуждать с детьми планирование расходов семейного бюджета. Развивать у детей базовые навыки обращения с деньгами стоит с раннего возраста, считает эксперт.

«Дети быстро учатся, а полезные финансовые привычки, заложенные в детстве, позитивно скажутся на уровне благосостояния и качестве жизни в будущем», — заключил Сердюков.

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Ранее, 24 июня, финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала «Известиями», что развитие финансовой грамотности — важный аспект воспитания детей. По ее мнению, важно помочь ребенку разобраться с деньгами на практике, объяснить различные форматы денег (наличные средства, банковские карты). Кроме того, с маленькими детьми можно поиграть в «кассу», чтобы они понимали суть товарно-денежного обмена, добавила эксперт.

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