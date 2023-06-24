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Эксперт посоветовала учить детей обращаться с деньгами с раннего возраста

Инвестор Волкова: развитие финансовой грамотности — важный аспект воспитания ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Развитие финансовой грамотности — важный аспект воспитания детей, отметила инвестор, финансовый консультант Татьяна Волкова. Эксперт рассказала «Известиям» 24 июня, как научить ребенка обращаться с деньгами и копить их.

«Финансовая грамотность — это путь к лучшей жизни. Благодаря знаниям в области финансов, дети смогут закрывать базовые потребности быстрее, чем если бы они были не осведомлены на этот счет. Также у них будет время и возможность заниматься развитием, творчеством и реализацией своих идей», — объяснила она.

Инвестор подчеркнула, что у финансово грамотных людей другое восприятие мира, и они станут опорой экономики и страны в целом, смогут принимать взвешенные финансовые решения.

«Для того чтобы научить ребенка взаимодействовать с деньгами грамотно, родителям, во-первых, нужно самим повысить финансовую грамотность. Ведь именно на родителей ориентируется ребенок в фундаментальных вопросах», — считает Волкова.

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По ее словам, важно помочь ребенку разобраться с деньгами на практике, рассказать ему о различных форматах денег (о наличных средствах, банковских картах). Кроме того, с маленькими детьми можно поиграть в «кассу», чтобы они понимали суть товарно-денежного обмена, добавила эксперт. При этом, если ребенок достиг шести-восьмилетнего возраста, можно приобрести финансовые игры посложнее, например «Монополию».

«А подросткам абсолютно точно стоит давать карманные деньги. Карманные деньги — это своего рода тренажер для управления финансами. С помощью них ребенок может планировать траты, учиться сохранять средства и достигать маленьких целей. Здесь тоже есть несколько важных аспектов. Например, солидарность всех членов семьи. Важно, чтобы все родственники понимали цель карманных денег и не нарушали правила их выдачи. Также необходимо обговорить с ребенком периодичность выдачи карманных средств», — рекомендовала финансовый консультант.

Как объяснила эксперт, маленьким детям в возрасте восьми-девяти лет вручать карманные деньги можно ежедневно, потому что горизонт планирования в этом возрасте совсем небольшой.

«Постепенно срок будет увеличиваться. Также обязательно проговорите с ребенком, почему вы даете ему деньги. Не потому что очень сильно его любите или хотите поощрить за пятерки (кстати, делать этого категорически нельзя), а потому что желаете развить его финансовую грамотность. Еще можно проговорить, на какие покупки можно потратить деньги, а на какие нет. И к этому регулярно возвращаться, чтобы он не забывал», — сказала она.

Инвестор уточнила, что у каждого родителя могут быть свои запреты, однако их обязательно стоит обсудить.

Также с ребенком стоит поговорить о его глобальных целях и мечтах, чтобы он был мотивирован копить на них со своих карманных денег.

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«Что касается финансовой грамотности, вы можете смело привлекать ребенка к планированию бюджета. Так он будет лучше понимать денежные потоки семьи и осознанно подходить к тратам (в том числе на себя, свои «хотелки»)», — добавила финансовый консультант.

По ее мнению, вводить детей в мир денег следует начинать с самого раннего возраста и не стоит ждать, пока они повзрослеют и станут самостоятельными.

«Укрепляйте в них понимание финансовых вопросов, помогите им ощутить, что деньги — это не только средство обмена, но и возможность создавать и менять мир. Конечно, это потребует от вас много терпения: еще не раз придется разговаривать о карманных деньгах, планировании бюджета, эмоциональных покупках, которые свойственны детям. Но в любом случае лучше сделать это сейчас, чем растить ребенка в финансовом вакууме, без понимания финансовых взаимосвязей», — заключила Волкова.

1 июня Госдума приняла законопроект, разрешающий гражданам от 14 лет заключать трудовой договор без согласия органов опеки и попечительства. Как сообщили в HeadHunter, у каждого второго россиянина первая работа появилась в 17 лет или раньше. Как правило, подростки ищут заработок, чтобы достичь финансовой независимости.

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