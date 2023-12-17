Реклама
Прямой эфир
Экономика
Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов
Политика
Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»
Экономика
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью
Мир
Песков сообщил о согласовании визита Путина в Турцию
Мир
В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Армия
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для «Единой России»
Мир
В Киеве решили в случае отсутствия помощи от Запада переходить к плану «Б»
Мир
Захарова оценила нежелание спортсменов с Украины выступать с россиянами
Спорт
Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Политика
Путин назвал народ единственный источником власти
Мир
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Захарова оценила нежелание спортсменов с Украины выступать с россиянами

Захарова: для отказавшихся соревноваться с россиянами нужны игры «альтернативно одаренных»
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для украинских спортсменов, которые отказываются соревноваться с россиянами, нужно создать игры для «альтернативно одаренных». Об этом 17 декабря заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть с россиянкой Миррой Андреевой на турнире по теннису во Франции.

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — сказала высокопоставленный дипломат.

Ранее в этот день 21-летняя украинская теннисистка Костюк отказалась выходить на корт с 16-летней Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Такой состав финального матча сформировался после того, как украинка заменила хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. Причиной решения украинская спортсменка назвала «геополитическую ситуацию на Украине».

«В Европе правило невмешательства государства в футбол не работает»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов — о бане со стороны УЕФА, формате Кубка России и поиске соперников для сборной

В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023