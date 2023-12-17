Захарова оценила нежелание спортсменов с Украины выступать с россиянами

Для украинских спортсменов, которые отказываются соревноваться с россиянами, нужно создать игры для «альтернативно одаренных». Об этом 17 декабря заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть с россиянкой Миррой Андреевой на турнире по теннису во Франции.

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — сказала высокопоставленный дипломат.

Ранее в этот день 21-летняя украинская теннисистка Костюк отказалась выходить на корт с 16-летней Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Такой состав финального матча сформировался после того, как украинка заменила хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. Причиной решения украинская спортсменка назвала «геополитическую ситуацию на Украине».

В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.