В Канаде 200-летнее здание передвинули при помощи мыла

В канадской провинции Новая Шотландия историческое здание, построенное более 200 лет назад, передвинули на 9,1 м при помощи 700 кусков мыла и строительной техники. Об этом 15 декабря сообщила The Washington Post (WP).

Строительной компании было поручено переместить почти 200-летнее здание весом около 200 т на несколько метров, чтобы освободить место для нового жилого комплекса. Когда подготовительные работы были выполнены и здание осталось стоять на металлических постаментах, строители попытались передвинуть дом с помощью буксира и двух экскаваторов, однако у них не вышло.

В результате строителям пришлось воспользоваться мягким мылом, чтобы поместить его под здание и сдвинуть его с места. Всего компании понадобилось 700 кусков, на которые было потрачено более $970.

При это WP уточнило, что использование мыла для проведения подобных работ не является новой практикой.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что в Москве планируют обновить устаревшие торговые центры. Уточнялось, что обновление затронет фасады зданий. Кроме того, пустующие площади в ТЦ отдадут под досуговую и образовательную деятельность.