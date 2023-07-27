Устаревшие торговые центры Москвы обновят по аналогии с рынками

В Москве задумали обновить устаревшие торговые центры по аналогии с рынками. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам чиновника, планируется обновление фасадов зданий. Кроме того, пустующие площади в торговых центрах отдадут под досуговую и образовательную деятельность.

Собянин подчеркнул, что выступает категорически против сноса торговых центров, поскольку они являются местом притяжения людей, отмечает сайт aif.ru.

Мэр отметил, что на увеличение пустующих площадей в ТЦ столицы значительно повлияло развитие интернет-торговли, которая каждый год «откусывает» от 3 до 5% от объема продаж, передает агентство городских новостей «Москва». Собянин добавил, что интернет-торговля сделала мощный рывок во время пандемии.

В этой связи столичные власти приняли решение о реорганизации ТЦ. С этой целью в торговые центры будет привлекаться социально ориентированный малый бизнес.

Собянин указал на то, что в свое время похожая ситуация была с рынками, которые не снесли, а реорганизовали, пишет сайт kp.ru. Теперь они вместе с кафе и ресторанами становятся брендом Москвы и местом притяжения горожан.

Ранее в июле аналитики IBC Real Estate 4 июля сообщили «Известиям», что доля свободных площадей в столичных торговых центрах (ТЦ) за год выросла всего на 1%, а приостановивших работу магазинов стало почти в пять раз меньше, чем годом ранее. По данным экспертов, доля вакантных площадей в торговых центрах столицы на июнь 2023 года составила 12%.