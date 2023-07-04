Эксперты рассказали о незначительном росте доли свободных магазинов в ТЦ Москвы

Доля свободных площадей в столичных торговых центрах (ТЦ) за год выросла всего на 1%, а приостановивших работу магазинов стало почти в пять раз меньше, чем годом ранее. Драматичного роста вакансии, который ожидался ранее, не произошло, сообщили «Известиям» аналитики IBC Real Estate 4 июля.

По данным экспертов, доля вакантных площадей в торговых центрах столицы на июнь 2023 года составила 12%.

«В пике, летом 2022 года, доля таких площадей превышала всю вакантность на рынке и достигала 11,7%. Однако спустя год собственникам ТЦ удалось снизить показатель до 2,4%», — уточнили аналитики.

Как пояснили эксперты, этому способствовало то, что ряд магазинов открылись под новыми именами, часть ушедших арендаторов была замещена такими крупными развивающимися брендами, как Sela, Gloria Jeans. Так, совокупно по всему рынку, объем неиспользуемых площадей снизился за год на 8,3%.

«Значительное уменьшение доли временно приостановивших работу площадей в ТЦ связано с принятием окончательного решения глобальных брендов о дальнейшей работе в России. Большая часть из них распродали товарные запасы, вышли из оставшихся активов и завершают в России свой бизнес. Премиальные площади в торговых центрах теперь, как правило, занимают российские игроки, а также ритейлеры из дружественных стран», — сказала руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, подчеркнув, что торговый сегмент в стране устоял.

По прогнозам аналитиков, до конца года приостановивших работу магазинов в ТЦ Москвы практически не останется, а вакантность площадей составит 13%.

29 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в РФ должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. При этом он обратил внимание на то, что российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

24 мая стало известно, что, как сообщили «Известиями» несколько компаний, в текущем году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров.