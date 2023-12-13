Для хлеба и зрелищ: в России изменят правила стройки торговых центров

До конца года Минстрой утвердит изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров (ТРЦ), выяснили «Известия». Нововведения позволят бизнесу экономить на строительстве и предлагать более оригинальные здания. А гибкая планировочная структура даст возможность, например, менять местоположение точек питания, тем самым более эффективно используя пространство. Моллы в последние три года переживают сложные времена, напоминают эксперты, указывая на пандемию и уход иностранных ритейлеров из России. При этом в последнее время изменились и требования посетителей к центрам. Поэтому появление новых правил действительно назрело.

Как обновятся правила строительства ТЦ

До конца года в России планируется утвердить изменения в свод правил проектирования ТРЦ, сообщили «Известиям» в Минстрое. Модернизированные нормы должны помочь бизнесу экономить на строительстве и проектировать более оригинальные здания.

За последние годы заметно изменились требования посетителей моллов к их наполнению: гораздо больше пространства теперь отводится под развлекательные, досуговые функции, а также они требуют более оригинальных планировочных решений, пояснила «Известиям» директор по управлению и развитию группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

А управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский отметил, что в условиях эволюции ТЦ в сторону торгово-общественных центров обновление сводов правил действительно нужно. И наибольшее значение, по его словам, имеет возможность экономить место, которого очень часто не хватает, особенно в местах плотной застройки. Например, уже более разумно, по его мнению, равномерно распределять точки общепита по всем этажам, а не только на фуд-корте.

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— Торговые центры сейчас востребованы как товаропроводящая сеть, в них продается 25% общего розничного оборота по стране, а также как места досуга, — отметил он.

Новая редакция свода правил предполагает, в частности, ввод гибкой планировочной структуры. Например, теперь разрешат менять местоположение точек питания. Появится возможность организовывать на крышах ТЦ сезонные кафе, разработаны новые требования комфорта к уборным, комнатам матери и ребенка и прочим важным для потребителя помещениям.

Кроме того, изменены требования к местам разгрузки и доставки товаров. Сейчас это разрешается делать только в закрытых помещениях, после утверждения изменений станет возможно и на открытых площадках.

— Торгово-развлекательные центры — неотъемлемая часть современных городов, — сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко. — Их главная особенность — разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Изменения в том числе обеспечат синхронизацию свода правил с обновленными санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиНы), подчеркнул он. Это позволит девелоперам быстрее проектировать, сейчас они вынуждены самостоятельно «подгонять» свои проекты под СанПиНы.

— Еще появится возможность устройства машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и внедрение автоматических систем информации на автостоянках ТЦ, — добавил директор подведомственного Минстрою ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Средний возраст торговых центров в стране превышает десять лет, поэтому для дальнейшего успешного развития сегмента ТРЦ придется меняться, сказала Алина Стрелкова.

Непростые времена

Торговые центры сильно пострадали в результате событий последних трех лет — пандемия, затем массовый уход западных ритейлеров из России. Все эти ситуации привели к падению посещаемости, росту вакантных площадей, замене большого числа арендаторов, что зачастую кратно сокращает трафик, сказала «Известиям» управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

В этом году ситуация улучшилась по сравнением с 2022-м, но всё равно многие ТЦ находятся в не самом лучшем финансовом положении, сказал технический директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CORE.XP Александр Никулин. По его данным, сейчас в среднем уровень пустующих помещений в моллах составляет более 10% от общей площади. Уход части торговых сетей до сих пор не полностью компенсировался — не везде появились альтернативные продавцы, плюс ситуацию ТЦ осложняет развитие онлайн-продаж.

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Создание более гибкой конфигурации помещений, вариативность их использования и упрощение обслуживания торговли дают ТЦ больше шансов приспособиться к изменениям, указала Ирина Доброхотова.

К примеру, более гибкий подход к обустройству общепита позволит «посадить» в ТРЦ ритейлеров, которым раньше могло быть невыгодно арендовать избыточную площадь. В итоге меньше территории центра будет простаивать и больше приносить прибыль, добавила она.

Однако последние два-три года отмечается низкий интерес инвесторов к строительству торговых центров, сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным руководителя отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрея Суркова, по итогам 11 месяцев 2023 года объем нового предложения в современных торговых центрах увеличился в России всего на 142,3 тыс. кв. м. Если до конца года не произойдет новых значимых открытий, то динамика этого года окажется минимальной с 2002 года , сказал он.

Чтобы оживить отрасль, помимо обновления правил проектирования нужны региональные программы по поддержке строительства ТЦ — инфраструктурных объектов в новых жилых кварталах, полагает Евгения Хакбердиева.

Но, по мнению гендиректора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, пока новых ТЦ будет минимальное количество. Во-первых, потому что моллам не хватает качественных арендаторов. Во-вторых, заметно выросла себестоимость строительства, в том числе на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.