В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

В украинском городе Николаеве участников акции, которые требовали финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время воздушной тревоги не пустили в бомбоубежище горсовета. Как сообщает 17 декабря издание «Украинская правда», полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел 16 декабря. Горожан возмутило то, что на горсовете висит табличка о нахождении там укрытия, однако здание было закрыто. В какой-то момент к людям вышел охранник и сказал, что тревога уже закончилась, и закрыл дверь.

После случившегося начато производство по ч. 1 ст. 135 уголовного кодекса Украины «Оставление в опасности». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Кроме этого, летом президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении четырех руководителей районов Киева на фоне скандалов с ненадлежащим состоянием столичных бомбоубежищ.

Тогда также сообщалось, что на Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования.