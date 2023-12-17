Дело на экс-заведующего родильным отделением больницы возбудили во Владикавказе

На бывшего заведующего родильным отделением больницы во Владикавказе Хасана Тагаева, где в 2021 году погибли восемь мам и семеро младенцев, возбудили уголовное дело.

Череда смертей в роддоме произошла в 2021 году во время пандемии коронавируса. Тогда погибли несколько мам с малышами. По данным «Известий», предполагается, что Тагаев вносил в медкарту заведомо ложные данные.

Как рассказала мать одной из пострадавших Фатима Тасуева, состояние ее дочери резко ухудшилось после того, как ей укололи дорогостоящий препарат. По ее словам, девушка не могла встать и даже говорить.

«Она лежит никакая. Я говорю: «Аида!» А она не откликается», — рассказала она.

Еще одну пострадавшую ввели в медикаментозную кому, на следующий день пациентка скончалась.

Мать еще одной погибшей девушки поделилась, что у ее беременной дочери Елены в медучреждении зафиксировали падение сатурации и сильное инфекционное заражение. Следствие считает, что в больнице скончался новорожденный сын Елены, но подозреваемый внес данные, что плод погиб якобы в процессе родов.

9 августа в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались восемь женщин. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По данным врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.