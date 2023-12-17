В Петербурге женщина упала с моста в Фонтанку

В Санкт-Петербурге вечером в субботу, 16 декабря, женщина упала с Аничкова моста в реку Фонтанку. Кадры с места случившегося есть в распоряжении «Известий».

Приехавшие спасатели вытащили женщину из воды и передали на носилках врачам скорой помощи. По словам очевидцев, женщина была жива, но находилась без сознания

Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. У нее диагностировали серьезное переохлаждение.

8 декабря ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что в регионе утонули два провалившихся под лед рыбака. Уточнялось, что инцидент произошел на озере Малое Буссе в 100 м от берега.