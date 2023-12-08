Два рыбака провалились под лед и утонули на Сахалине

Два рыбака утонули на Сахалине, провалившись под лед на озере. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Трагедия произошла на озере Малое Буссе. Два рыбака-любителя провалились под лед в 100 м от берега и не смогли выбраться.

Отмечается, что на место случившегося сразу прибыли спасатели. Одного человека вытащили на берег, а второй находился под льдом. Для его извлечения потребовалась помощь водолазов.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в Красноярском крае рыбак провалился под лед реки Енисей и утонул. Инцидент произошел в районе деревни Макарово. 62-летний мужчина вышел на лед реки, чтобы порыбачить, однако тонкое ледовое полотно не выдержало его веса.