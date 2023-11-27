Рыбак провалился под лед Енисея в Красноярском крае и утонул

В Красноярском крае рыбак провалился под лед реки Енисей и утонул. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в понедельник, 27 ноября.

Инцидент произошел в районе деревни Макарово в Енисейском районе. 62-летний мужчина вышел на лед реки, чтобы порыбачить, однако тонкое ледовое полотно не выдержало его веса.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, односельчане бросились на помощь мужчине, но не успели. Рыбак утонул.

«На сегодняшний день прочный лед еще не установился. Он тонкий даже вблизи берега! Не надо надеяться на «авось выдержит». Не выдержит», — подчеркивают в МЧС.

Специалист пресс-службы ведомства Евгений Корочевский рассказывает, что безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см. Пешие переправы безопасны при толщине от 15 см. В центральных и южных районах края лед необходимой толщины еще не сформировался, поэтому выходить на него запрещено.